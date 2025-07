Madueke deixa o Chelsea para se transferir ao Arsenal

(Reuters) - O Arsenal contratou o atacante inglês Noni Madueke do Chelsea em um contrato de longo prazo, anunciou o clube do norte de Londres nesta sexta-feira.

Os termos financeiros não foram divulgados, mas a mídia britânica informou que o acordo entre os rivais londrinos foi de 48 milhões de libras (US$64,5 milhões), com mais 4 milhões em acréscimos. O contrato é de cinco anos.

Madueke, de 23 anos, chegou ao Chelsea em janeiro de 2023, vindo do PSV Eindhoven, da Holanda, e disputou 92 partidas em todas as competições, marcando 20 gols e dando nove assistências.

Nascido no subúrbio de Barnet, no norte de Londres, Madueke treinou nas categorias do Crystal Palace e depois do Tottenham Hotspur antes de se transferir para o PSV Eindhoven aos 16 anos.

"Eu estava relaxado, esperando o sinal verde e, quando cheguei hoje, tudo parecia real. Estou muito feliz e orgulhoso, então é um grande momento para mim. É ótimo voltar para casa, estar com minha mãe e meu pai. Sei que minha mãe sente minha falta em casa", disse Madueke em um comunicado.

"Mal posso esperar para trazer meu estilo para a equipe e tentar ajudar os rapazes o máximo possível a dar o próximo passo."

Madueke, conhecido por seus dribles diretos e sua velocidade, atuou predominantemente na ponta direita do Chelsea, mas é capaz de jogar nas duas pontas.

Sua chegada pode dar a Mikel Arteta a flexibilidade de fazer rodízios com mais frequência, aliviando a carga de trabalho de Bukayo Saka e Gabriel Martinelli, ambos afastados por lesões ao mesmo tempo em fevereiro da temporada passada.

"Noni se junta ao nosso grupo com companheiros de equipe ingleses conhecidos e outros jogadores que ele conhece... Sua chegada vai melhorar muito o nosso time", disse Arteta.

"Com apenas 23 anos, Noni já tem experiência em clubes e no futebol internacional, e conhece muito bem a Premier League. Tendo visto de perto a qualidade das atuações de Noni nas últimas temporadas, estamos muito empolgados com a sua chegada."

O Arsenal inicia sua campanha na Premier League 2025-26 em 17 de agosto contra o Manchester United fora de casa.

(Reportagem de Shifa Jahan em Bengaluru)