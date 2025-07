Líder de 'refugos': Cruzeiro tem elenco para brigar por título até o fim?

Com a vitória sobre o Fluminense, o Cruzeiro assumiu a liderança do Brasileirão, mas será que o clube tem elenco para brigar até o fim pelo título? No Fim de Papo, Livia Camillo e Rodrigo Mattos debateram o tema.

O Cruzeiro chegou a 30 pontos no Brasileirão, abrindo três de vantagem para o Flamengo, que tem uma partida a menos. O Fluminense, com 20 pontos, é o sétimo colocado.

Livia: 'Refugos' do Corinthians retomaram o bom futebol

Jogadores que não vinham em boa fase se recuperaram. O Fagner é uma grata surpresa no elenco. Fez uma boa partida. O Cássio? 'Refugos' do Corinthians que terminam no Cruzeiro retomando o bom futebol, fazendo boas partidas, encaixando com o time. [...] Esse é um ponto positivo da equipe, que consegue recuperar a confiança dos atletas.

Livia Camillo

Mattos: Jogadores que estavam sendo deixados de lado estão brilhando

Esses jogadores que estão brilhando no Cruzeiro, estavam sendo deixados de lado no ano passado. O Kaio Jorge chegou e estava sendo dado como fracassado. O Pedrinho BH deu uma contratação de que precisava contratar jogador para fazer gol e o Kaio Jorge já estava no elenco.

[...] E não é só ele: Lucas Silva e Lucas Romero. O Cruzeiro contratou dois volantes para serem titulares: Walace e Matheus Henrique. Hoje, os dois primeiros são titulares. Ele pegou um elenco que não servia e fez de titulares.

Rodrigo Mattos

