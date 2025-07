Leonardo Jardim não se empolga com liderança do Cruzeiro: "Não me importa"

Na última quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu o topo da tabela. Leonardo Jardim, técnico do time, ressaltou a importância da vitória, mas não se empolgou com a liderança.

"Sinceramente, não me importa a posição em que estou na tabela. O que me importa é nós pensarmos que temos um jogo daqui a dois dias, contra o Juventude, que precisa de pontos e está muito mais descansado do que nós. Temos que encher o Mineirão para conseguir os três pontos, porque isso é fundamental para dar lógica a estes primeiros dois resultados, contra o Grêmio e o Fluminense" explicou.

???? ??? ???????? ?? ???????? ???????? ??????? ?????!!! ? Fim de jogo e com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, o Cruzeiro vence o Fluminense no Maracanã, por 2 a 0, e soma mais três pontos fora de casa! VAMOS, CRUZEIRO!!!! ? ?... pic.twitter.com/b7lFNgmtxs ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) July 18, 2025

Sobre a partida, o treinador disse que o Cruzeiro defendeu mais do que atacou, diferentemente dos últimos confrontos, onde a postura ofensiva predominava.

"Nós tivemos uma postura mais defensiva e equilibrada do que o habitual, mas conseguimos com mérito, porque houve algum volume de jogo. Em termos de situações críticas, houve uma bola na trave e uma boa defesa pelo Cássio. O restante foi muito volume, mas em termos de ações foram poucas. Por isso, acho que o adversário podia ter feito um gol, mas a vitória é mérito dos jogadores do Cruzeiro", concluiu o treinador.

O Cabuloso volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Juventude, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Líder do Brasileirão, os donos da casa buscam se manter na ponta da tabela e aumentar a vantagem para Flamengo e Bragantino, empatados com 27 pontos na segunda e terceira posição, respectivamente. Já o Juventude tenta se reerguer na competição e sair da zona de rebaixamento.