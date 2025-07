Leila explica como está renovação com Abel e questiona o Flamengo

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, revelou o desejo em manter o técnico Abel ferreira no comando do clube até dezembro de 2027. Durante o Esportes S/A, da CNN, ela garantiu que a renovação ainda está sendo negociada.

"O contrato dele vence no final desse ano, então estamos conversando. Meu grande desejo é que ele fique conosco até o final do meu mandato, em dezembro de 2027."

Leila também projetou a segunda metade da temporada. "Esse ano já contratamos oito atletas. O Palmeiras está sempre atento ao mercado pra fortalecer o elenco. Nosso objetivo é conquistar títulos", afirmou.

Com o time disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, ela disse ter como objetivo ganhar mais títulos. "Eu quero voltar para o Mundial, viu? Preciso de uma Libertadores. E nós estamos trabalhando muito pra isso."

Durante a entrevista, ela falou sobre sua experiência no Mundial de Clubes, encerrado no último dia 13. "Foi uma experiência incrível. Eram 32 clubes, enormes, os melhores do mundo. E dentre esses, eu era a única mulher [como presidente]. Isso é muito representativo para todas nós", comentou.

Além disso, Leila elogiou a organização do torneio e defendeu a proposta do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, de realizar a competição a cada dois anos. "Acho que seria fantástico para o futebol mundial." Para ela, a competição mostrou que os clubes brasileiros podem competir em alto nível com os europeus. "Nós conseguimos jogar de igual pra igual. Foi uma experiência ímpar."

A presidente também falou sobre a dificuldade de tirar do papel a liga de clubes no Brasil. "Se você perguntar, todos querem e acham importante a formação de uma liga. Mas na hora que senta, aí começam os problemas. Um querendo mais do que o outro."

Segundo Leila, o futebol brasileiro exige equilíbrio financeiro entre os times. "Não adianta o Palmeiras jogar com clubes completamente quebrados. Se quisermos um produto forte, que interesse o mercado exterior, precisamos fortalecer a todos."

A dirigente criticou clubes que rejeitam uma partilha igualitária dos valores arrecadados por uma eventual liga. "Eu jamais vou achar que o Palmeiras é maior que o futebol brasileiro, porque nenhum é. Eu penso diferente do presidente do Flamengo", pontuou.