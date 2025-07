Leila diz que punição do STJD a Dudu é "histórica" e comemora decisão: "Recado claro"

Dudu foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira após ofensas à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que esteve presencialmente na sessão julgada pela Quinta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A mandatária palmeirense disse que a decisão do órgão é "histórica e representa uma vitória para as mulheres.

O jogador foi suspenso por seis jogos e multado em R$ 90 mil por infração ao artigo 243-G. A decisão, proferida por unanimidade de votos, é de primeira instância e cabe recurso ao Pleno. Com isso, ele fica de fora do jogo Palmeiras x Atlético-MG, que acontece neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

"A punição aplicada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva é histórica e representa uma vitória para todas nós, mulheres, que somos covardemente agredidas e desqualificadas todos os dias. Esta pena tem caráter pedagógico, pois passa um recado claro para o mundo do futebol e toda a sociedade: a violência contra a mulher é inaceitável e tem de ser coibida com punições rigorosas. Nós não vamos nos calar!", declarou a presidente.

A relação entre Dudu e Leila estremeceu em medos de 2024, quando o jogador acertou sua saída para o Cruzeiro em, mas voltou atrás após pressão da torcida. O jogador rescindiu no fim daquele ano e foi para a Raposa, onde permaneceu por apenas cerca de cinco meses. Após sua saída, acertou com o rival Atlético-MG.

Dudu foi julgado no STJD por ofensas misóginas contra a mandatária do Palmeiras, por conta de postagens nas redes sociais feitas em janeiro deste ano, após sua saída do clube, que se deu em dezembro com uma rescisão de contrato entre as partes. Depois de Leila falar sobre o prejuízo de sua saída, o atleta respondeu.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!!. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC", escreveu Dudu em uma publicação no Instagram, na ocasião. Leila entrou na Justiça contra o atleta, alegando que os termos usados por Dudu são agressivos e machistas.