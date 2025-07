Lavieri: Mudar estatuto do Palmeiras por terceiro mandato de Leila é golpe

Há em curso uma tentativa de golpe no Palmeiras, alertou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Segundo ele, um grupo de conselheiros articula por debaixo dos panos uma mudança no estatuto do clube para permitir um terceiro mandato à presidente Leila Pereira.

Diga não ao golpe no Palmeiras. O movimento que está sendo feito nos bastidores é um negócio absurdo. A Leila já está no segundo mandato, o estatuto do Palmeiras não permite que ela vá para o terceiro — ela não pode ir para o terceiro mandato.

Um grupo de conselheiros está estudando uma mudança no estatuto para permitir à Leila o terceiro mandato. Isso é o que começa a queda. O São Paulo está hoje nesse buraco porque lá atrás começou esse golpe e ainda continua dando esses golpes, como deu com o Casares agora. Esse tipo de coisa não pode acontecer — é uma vergonha que tenha dirigente do Palmeiras armando isso.

Não importa se você gosta ou não gosta da Leila. O importante é respeitar a regra. Quer mudar o estatuto? Muda o estatuto para daqui a cinco anos, para a próxima eleição, não com a bola rolando. E a Leila não está iniciando esse movimento, mas também não está cortando esse movimento.

Danilo Lavieri

O colunista salientou que a trajetória política de Leila no Palmeiras já é marcada por manobras políticas. Mas, para ele, um terceiro mandato ultrapassaria o limite do absurdo.

Vamos lembrar a trajetória da Leila no Palmeiras. Ela não tinha tempo de clube para ser conselheira e conseguiu uma canetada do agora inimigo dela, Mustafá Contursi, para ter tempo. Ela não tinha tempo de conselho.

Depois, ela não teria concorrido na eleição se não tivesse mudado o tempo de mandato do [ex-presidente Maurício] Galiotte. Com a vigência da administração, com o Gagliotti no poder, mudaram o tempo para que a Leila pudesse concorrer na outra eleição.

Já foram duas manobras para a Leila poder estar onde está no Palmeiras. Fazer a terceira é um absurdo.

Danilo Lavieri

Em seu segundo mandato, Leila Pereira ocupará a presidência do Palmeiras até 2027, conforme o estatuto do clube.

O regimento do Alviverde até permite que, após deixar o poder, um presidente exerça um terceiro mandato, mas não de forma seguida.

Vale lembrar que, antes de assumir o comando do Verdão, Leila foi patrocinadora e credora do clube.

