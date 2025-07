Lateral do Mirassol, Reinaldo projeta duelo contra Santos de Neymar: "Vai ser duro"

O Mirassol recebe o Santos neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Artilheiro do Mirassol na competição, o lateral esquerdo Reinaldo projetou o duelo e destacou a dificuldade de enfrentar Neymar.

"Vai ser duro enfrentar um Santos motivado por uma grande atuação dele (Neymar), mas temos que fazer nossa parte com personalidade. Nosso time tem jogado de igual pra igual com os grandes", disse Reinaldo.

O Mirassol chega embalado pelo bom momento na temporada. Com o empate diante do Palmeiras por 1 a 1, na última rodada, a equipe chegou a cinco jogos de invencibilidade na competição, sendo três vitórias e dois empates. Já o Santos ocupa o 13º lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

Vale ressaltar que o Mirassol ainda não perdeu para nenhum dos grandes paulistas no Brasileirão: venceu o Corinthians por 2 a 1 em casa, São Paulo por 2 a 0 em pleno Morumbis, e empatou com o Palmeiras por 1 a 1 no Allianz.

Artilheiro do Mirassol no Brasileirão

Em 2025, Reinaldo vive uma de suas melhores temporadas: são seis gols e duas assistências, sendo artilheiro e garçom do Mirassol na Série A. Em 12 rodadas, foi titular em 11 delas e é hoje uma das principais lideranças técnicas do time comandado por Rafael Guanaes.

Curiosamente, o Santos foi o adversário da estreia de Reinaldo com a camisa do Leão, ainda no Campeonato Paulista ? derrota por 2 a 1 na Vila.