John Kennedy é regularizado e pode reforçar o Fluminense no clássico contra o Flamengo

Reforço do Fluminense para o restante da temporada, o atacante John Kennedy foi regularizado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF, na noite desta sexta-feira. Com isso, o jogador de 23 anos pode fazer sua reestreia pelo Tricolor Carioca neste domingo, no clássico contra o Flamengo.

Na última terça-feira, o Fluminense anunciou o retorno antecipado de John Kennedy, que estava emprestado ao Pachuca, do México, desde o início do ano.

A antecipação do retorno foi selada após um acordo entre os clubes. Embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados, é provável que o Fluminense tenha pago uma compensação ao time mexicano, já que o empréstimo do jogador era válido até dezembro de 2025. Nos bastidores, o atacante demonstrava insatisfação no Pachuca, especialmente após a troca de comando técnico, o que também contribuiu para a negociação.

Pelo time mexicano, John Kennedy marcou nove gols e deu duas assistências em 22 partidas. Com a chegada do técnico Jaime Lozano, perdeu espaço no elenco e passou a ser opção no banco de reservas. Durante o Mundial de Clubes, entrou apenas no segundo tempo das derrotas para o Red Bull Salzburg e o Real Madrid.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, John Kennedy disputou 112 jogos pelo time principal do Tricolor, entre 2021 e 2024, anotou 21 gols e deu seis assistências. O jovem atacante foi o autor do gol do título da Copa Libertadores, em 2023, sobre o Boca Juniors, já na prorrogação, por 2 a 1.

Neste domingo, Fluminense e Flamengo entram em campo às 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A equipe do técnico Renato Gaúcho ocupa a 7ª posição, com 20 pontos. Enquanto o Rubro-negro é o vice-líder da competição, com 27 pontos conquistados.