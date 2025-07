'Inaceitável': Comentaristas analisam cobrança de torcida do Vasco no CT

Autorizados pela diretoria do Vasco, integrantes de uma das maiores torcidas organizadas do clube entraram no CT Moacyr Barbosa, hoje (18) , e cobraram jogadores e treinador. No Fim de Papo, Rodrigo Mattos e Paulo Massini criticaram a situação.

Massini: Deturpação do futebol

Esses caras não tem que entrar em lugar nenhum. Isso é uma deturpação do que é o futebol, do que é cobrança e a gente está normalizando isso - o país, autoridades, presidentes de clubes, como se fosse natural, normal - não é. Não pode mais acontecer.

Paulo Massini

Mattos: Erro crasso da diretoria do Vasco

Um cenário de intimidação totalmente inaceitável. Você está em seu ambiente de trabalho, jogador, o torcedor não devia ter acesso. Erro crasso da diretoria do Vasco. Isso nunca foi produtivo para nada. É só uma forma de o dirigente se proteger, metendo a torcida lá e dizendo que está deixando eles cobrarem, terceirizando a cobrança.

Rodrigo Mattos

