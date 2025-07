Hernan: Cruzeiro não vende Kaio Jorge nem por 30 milhões de euros

Artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge tem hoje status de inegociável no Cruzeiro, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Kaio Jorge admitiu o interesse do mercado após marcar na vitória sobre o Fluminense pelo Brasileirão, mas não planeja deixar a Raposa nesta janela de transferências e mira uma convocação à seleção brasileira.

O Kaio Jorge não está à venda no Cruzeiro — o Cruzeiro não vai negociar. A prioridade total é manter o atleta.

Quem trabalha com o Kaio Jorge hoje entende que não é o melhor momento de sair porque agora ele é o artilheiro do Brasileirão, está na vitrine e o Kaio Jorge pensa em seleção brasileira.

Ele tem um potencial gigantesco de voltar para o futebol europeu, mas o momento não é esse. É hora de brilhar no Brasil e quem sabe na outra janela ter algo mais concreto.

André Hernan

Segundo o colunista, o Cruzeiro não cogita negociar Kaio Jorge nem por uma proposta que se aproxime de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões).

O Zenit, da Rússia, que tirou Gerson do Flamengo, é um dos clubes interessados no atacante de 23 anos.

No Cruzeiro, pode colocar aí 20, 30 milhões de euros, que o Cruzeiro não vai querer vender não, de jeito nenhum.

Uma negociação hoje é completamente descartada pelo Cruzeiro e também por quem trabalha com o jogador.

André Hernan

Kaio Jorge marcou um dos gols da vitória sobre o Flu que rendeu a liderança do Brasileiro ao time comandado por Leonardo Jardim.

O centroavante lidera a artilharia do campeonato com 12 bolas na rede.

