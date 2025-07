Grupo de conselheiros planeja mudança no Estatuto do Palmeiras para viabilizar nova reeleição de Leila

Leila Pereira está em seu primeiro ano do segundo mandato na presidência do Palmeiras. Em tese, esse seria o último mandato, mas, internamente, grupos políticos começaram a trabalhar numa possibilidade de alterar o Estatuto do clube para possibilitar mais uma reeleição da mandatária.

O projeto de mudança está sendo encabeçado pela chapa UVB (União Verde e Branca), que conta como membros o presidente do Conselho de Orientação Fiscal (COF) Carlos Ricardo Degon e o vice-presidente do Conselho Deliberativo Mauricio Alves Camargo, além de Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira.

Trecho do Estatuto do Palmeiras sobre a reeleição presidencial (Foto: Reprodução/Palmeiras)

O casal, conforme publicado pela Itatiaia, foi procurado por conselheiros e associados do clube, mas negou participar da articulação. Leila sentiu-se lisonjeada com a ideia e garantiu que está focada em seguir trabalhando em prol do que é melhor para o Palmeiras.

Leila Pereira teve seu primeiro mandato no Palmeiras entre 2022 e 2024, sem oposição. No fim do último ano, foi reeleita, dessa vez concorrendo contra Savério Orlandi. Na Assembleia de sócios do clube, ela recebeu 2.295 votos, contra 878 da oposição. Esse segundo mandato de Leila tem duração até 2027.

A articulação ainda está em fase inicial e deve ser debatida por conselheiros nos próximos dias. Caso a proposta seja concretizada será, primeiro, votada pelo Conselho Deliberativo, presidido por Alcyr Ramos da Silva Júnior, e, em seguida, pelos sócios do clube, em uma assembleia.

O Palmeiras elegeu 85 membros no Conselho Deliberativo deste ano, com 58 divididos nas chapas Palestra e União Verde e Branca, a situação, e 27 da oposição, Todos Palmeiras). O atual Estatuto do Palmeiras permite apenas uma reeleição, com dois mandatos consecutivos de três anos cada um.