Grupo de conselheiros pede expulsão de Andrés Sanchez do Corinthians

Um grupo de conselheiros e associados, ligados ao Movimento Corinthians Grande, protocolou um pedido formal ao Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians para expulsar o ex-presidente Andrés Sanchez do clube.

O que aconteceu

O pedido se baseia nos gastos pessoais realizados por Andrés com o cartão corporativo do clube durante sua gestão, entre os anos de 2018 e 2020. As denúncias vieram a público no dia 10 de julho de 2025, inicialmente por meio de perfis em redes sociais e, posteriormente, confirmadas pelo UOL.

Entre os gastos estão despesas em restaurantes e em destinos turísticos como Tibau do Sul (RN) e Fernando de Noronha (PE). Há registros de que parte desses gastos ocorreram inclusive após o fim do mandato de Andrés, em 2021.

Em pronunciamento nas redes sociais, o próprio ex-presidente reconheceu os débitos e se comprometeu a reembolsar os cofres alvinegros. "Assumo meus compromissos, resolvo os problemas e não terceirizo responsabilidades", afirmou Andrés.

Os conselheiros que assinaram o pedido alegam que, se confirmados, os atos configuram infrações graves ao Estatuto Social do clube, especificamente nos artigos 25 e 28. Além disso, citam dispositivos da Lei do Profut (Lei 13.155/2015) e da nova Lei Geral do Esporte, que definem como "gestão temerária" o uso de recursos da entidade para fins pessoais.

O grupo também destaca que, segundo essas leis, dirigentes podem ser responsabilizados civil e criminalmente por atos de má gestão, além de ficarem inelegíveis por até dez anos para cargos em entidades esportivas.

O documento solicita que a Comissão de Ética verifique não apenas os gastos já divulgados, mas todas as faturas do cartão utilizado por Andrés durante seu mandato. Caso a irregularidade seja comprovada, os conselheiros pedem a pena máxima: desligamento do quadro associativo do clube. A medida seria votada pelo CD após parecer da Comissão.

Paralelamente, o grupo pede que o departamento financeiro realize um levantamento completo de todos os cartões corporativos utilizados pela diretoria nos últimos anos. A intenção é verificar se há outros casos semelhantes e ampliar o controle sobre os recursos da instituição.