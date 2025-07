Grêmio finaliza preparação para encarar o Vasco e divulga relacionados

O Grêmio realizou nesta sexta-feira o seu último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro, onde enfrenta o Vasco, neste sábado. O Tricolor busca uma retomada após sofrer um revés para o Alianza Lima no meio desta semana, pela Sul-Americana.

Os goleiros do elenco gremista iniciaram os trabalhos no CT Luiz Carvalho com atividades específicas da posição, como saltos, saídas de gol e agilidade. Simultaneamente, os jogadores de linha realizaram um aquecimento e ativação. Em seguida, foram submetidos um exercício de troca de passes.

Após estes primeiros trabalhos, o técnico Mano Menezes comandou um treino tático baseado no confronto contra o Vasco.

A equipe gaúcha embarcou há pouco rumo ao Rio de Janeiro e tem previsão de chegada na cidade para as 18h55 (de Brasília). Entre os atletas presentes na viagem, se destacam Braithwaite e Cristian Oliveira, que retornam após dores no tornozelo e queimadura em acidente doméstico, respectivamente.

Por outro lado, Monsalve fica de fora da lista de relacionados. O colombiano sofreu uma luxação no ombro direito e irá desfalcar o Tricolor.

O duelo entre Grêmio e Vasco neste sábado é válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O palco do confronto será o Estádio São Januário, às 17h30 (de Brasília).

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Gabriel Grando, Thiago Beltrame e Thiago Volpi;



Defensores: Gustavo Martins, Serrote, Jemerson, Kannemann, Luan Cândido, Marlon e Wagner Leonardo;



Meio-Campistas: Alex Santana, Camilo, Cristaldo, Dodi, Edenílson, Riquelme, Ronald e Villasanti;



Atacantes: Alysson, André Henrique, Aravena, Braithwaite, Cristian Oliveira e Pavón.