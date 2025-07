Golaço, música da Copa e Xhaka: a goleada do Flamengo sub-20 sobre o Bayer

Do UOL, no Rio de Janeiro

O time sub-20 do Flamengo goleou o Bayer Leverkusen por 5 a 1 em amistoso realizado na Gávea, na tarde de hoje (18).

O que aconteceu

O amistoso fez parte de uma série de ações do Bayer no Rio. O time alemão está fazendo parte da pré-temporada no Brasil e realiza treinos no Ninho do Urubu, CT do Flamengo.

Antes de a bola rolar, o alto-falante colocou a música tema da Copa do Mundo de Clubes. O "na na na" virou febre e caiu nas graças dos torcedores durante a competição.

O sub-20 rubro-negro contou com reforços do time profissional. O goleiro Matheus Cunha, o lateral Viña, o zagueiro Cleiton e o meia Matheus Gonçalves participaram da partida. Eles participaram com carga de minutos determinada previamente e foram substituídos ao longo do duelo.

Matheus Gonçalves foi o autor do terceiro gol. Ele também fez a jogada do segundo gol, que foi contra, e foi eleito o melhor da partida. Lorran, Pedro Leão e Gustavo fizeram os outros gols.

O Bayer colocou alguns dos principais jogadores no segundo tempo. Xhaka, um dos destaques do time e da seleção suíça, entrou em campo — os alemães até diminuíram o marcador, mas a equipe alemã deixou o gramado derrotada.

O evento contou com mesas de futemesa e um show de pagode antes de a bola rolar. Kits com itens do Bayer foram distribuídos em ação com crianças.

Veja os gols