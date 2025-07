Fortaleza x Bahia: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Fortaleza terá pela frente o Bahia, neste sábado, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Castelão.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do Premiere

Posições na tabela

Fortaleza - 10 pontos em 13 jogos - 19º luga



Bahia - 24 pontos em 13 jogos - 4º lugar

Prováveis escalações

Fortaleza: Magrão; Brítez, Kuscevic, Ávila e Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Matheus Pereira e Lucas Sasha; Marinho, Lucero e Breno Lopes



Técnico: Renato Paiva

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga



Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem



Wilton Pereira Sampaio (GO) será o árbitro do confronto, ao lado dos assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO). Já o VAR ficará por conta de Rodrigo Nunes de Sá (RJ).