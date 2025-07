Fora de casa, Criciúma vence o Atlético-GO e sobe na tabela da Série B

O Criciúma visitou o Atlético-GO, nesta sexta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly. O time catarinense venceu por 1 a 0, com gol de Nicolas.

Com o resultado, o Criciúma, que conquistou a segunda vitória seguida, sobe, momentaneamente, para a 10ª posição, com 23 pontos conquistados. Por outro lado, o Atlético-GO volta a perder depois de duas rodadas e cai para a 12ª colocação, com 22 pontos.

O Criciúma volta a campo na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz. O Atlético-GO encara o Operário-PR na próxima terça-feira, às 19 horas, no Estádio Germano Kruger. As duas partidas são válidas pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os visitantes marcaram o gol da vitória apenas no segundo tempo. Aos 29 minutos, após jogada pela ponta direita, Marcinho cruzou na segunda trave e encontrou Nicolas, que antecipou a marcação e cabeceou para o fundo das redes do Dragão.