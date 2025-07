Fluminense oficializa negociação de Arias ao Wolverhampton: 'Eterno na história do clube'

Um dia após emocionante despedida no Maracanã, o Fluminense oficializou a venda do equatoriano Jhon Arias para o inglês Wolverhampton. O clube carioca agradeceu aos serviços prestados pelo meia-atacante e revelou que ainda terá 10% de lucro em negociação futura.

"O Fluminense FC concluiu a transferência em definitivo do meia-atacante Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. O clube permanece com 10% dos direitos econômicos de uma futura venda do jogador colombiano", oficializou o clube.

Depois de recusar uma primeira proposta e negociar com o Wolverhampton, o Fluminense fechou o negócio em aproximadamente R$ 100 milhões, com a possibilidade de lucrar outros R$ 32 milhões caso o jogador atinja metas estipuladas na nova casa.

Com uma montagem com diversas imagens de Arias com a camisa do clube, uma delas com a Taça da Libertadores conquistada em 2023, o Fluminense "eternizou o jogador" em sua passagem de quase quatro anos no Rio na nota de despedida.

"Jhon Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021 e se eternizou na história do clube. Pelo Tricolor, conquistou a Conmebol Libertadores 2023 e foi o herói do título da Conmebol Recopa 2024, com os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a LDU na decisão no Maracanã. Arias conquistou ainda os bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023. Ele soma 230 jogos, 47 gols e 55 assistências pelo Time de Guerreiros. O Fluminense agradece toda a dedicação e profissionalismo e deseja muito sucesso ao ídolo."

CARLOS ALBRTO PARREIRA ETERNIZADO NO MARACANÃ

O dia não foi só de despedidas no Fluminense. O clube teve um de seus maiores técnicos da história, Carlos Alberto Parreira, sendo eternizado na Calçada da Fama no Maracanã.