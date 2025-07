Fluminense confirma venda de Jhon Arias ao Wolverhampton

O Fluminense confirmou a venda do meia-atacante Jhon Arias ao Wolverhampton, da Inglaterra. O clube carioca segue com 10% dos direitos econômicos do atleta em uma possível transferência do jogador no futuro.

Os ingleses irão pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual) pelo jogador de 27 anos. Arias tinha contrato com o Tricolor Carioca até 2028, mas nos últimos meses deixou claro seu desejo de atuar no futebol europeu.

Anunciado em agosto de 2021, o meia-atacante disputou 230 partidas com a camisa do Fluminense. Nesse período, marcou 47 gols e deu 55 assistências.

O atleta conquistou a inédita Libertadores em 2023, sendo peça fundamental na campanha. Em 2024, foi decisivo ao marcar dois gols na final da Recopa, garantindo o título para o Tricolor. Além disso, sagrou-se bicampeão do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023.

A despedida de Arias aconteceu na noite de ontem, na derrota por 2 a 0 contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Adeus após bom Mundial

Com uma ótima campanha com o Fluminense, semifinalista da competição, Arias foi muito visado após o Mundial. Apesar de ter apenas um gol e uma assistência em seis jogos, o colombiano fez ótimas partidas, sendo fundamental no caminho do Tricolor Carioca em solo norte-americano.

Além disso, o treinador do Wolves é o português Vitor Pereira, que já passou pelo futebol brasileiro comandando Corinthians e Flamengo. O técnico, que já enfrentou Arias, chegou ao clube inglês em janeiro e faz um ótimo trabalho até aqui.

No Wolverhampton, Arias irá reencontrar um ex-companheiro de clube. O volante André, que deixou o Tricolor em 2024, é titular do time inglês e certamente ajudará o colombiano em sua adaptação.

