Filho de Thiago Silva assina contrato com Chelsea encaminha trajetória no clube

O Chelsea anunciou que Isago Silva, filho do zagueiro Thiago Silva, assinou um contrato de cinco anos com o clube. O acordo (também chamado de scolarship) dá direito ao atleta de 16 anos de ser bolsista da agremiação. O vínculo é uma bolsa de estudos formalizada com jovens menores de idade e, dessa forma, ele está apto a integrar a categoria sub-18.

Embora tenha retornado ao Fluminense no ano passado, quando ajudou seu time de coração a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Thiago Silva deixou a família morando em Londres. Seu filho já estava nas categorias de base desde 2023, mas agora vai poder treinar de forma integral.

Em seu site oficial, o Chelsea comentou sobre as qualidades do aspirante a jogador e destacou a jovem promessa como um atleta "inteligente taticamente e versátil". A postagem cita a sua facilidade em atuar tanto na zaga como na lateral-esquerda

Em suas redes sociais, Isago fez um agradecimento com uma foto da assinatura do vínculo. "Momento de orgulho ao assinar minha bolsa de estudos com o Chelsea. Obrigado a todos que participaram da minha jornada até agora. O trabalho duro continua", diz texto da postagem.

O veterano astro do Fluminense festejou essa primeira etapa conquistada pelo filho e disse estar emocionado por vê-lo iniciar uma trajetória nos campos de futebol. "Ver você conquistando seus sonhos é a nossa maior alegria. Nosso coração transborda de orgulho por ver você nessa caminhada. Que cada passo seja iluminado e cheio de oportunidades! Estaremos aqui torcendo por você", escreveu o zagueiro nas suas redes sociais.

O Chelsea foi o último clube na Europa de Thiago Silva antes de seu retorno ao Brasil. Ele disputou 155 jogos e marcou nove gols. Além das boas atuações, ele também conquistou três títulos: Champions League, Mundial de Clubes e Supercopa da Uefa.