FIG revela agenda completa do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) divulgou nesta sexta-feira (18) a programação completa da 41ª edição do Mundial de Ginástica Rítmica. O evento será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 de agosto, e reunirá as melhores atletas da modalidade em disputas individuais e por conjunto.

As competições começam na quarta-feira (20), com as classificatórias individuais nos aparelhos arco e bola, divididas em quatro grupos ao longo do dia. A cerimônia de abertura está marcada para as 12h (de Brasília).

Na quinta-feira (21), as ginastas voltam ao tablado para disputar as classificatórias nos aparelhos maças e fita, também distribuídas em quatro grupos.

A sexta-feira (22) será dedicada à final do Individual Geral. As atletas do Grupo B (posições 10 a 18) competem das 14h30 às 16h40, enquanto o Grupo A (posições 1 a 9) entra em cena das 17h às 19h10.

No sábado (23), será a vez da Ginástica Rítmica de Conjunto, com apresentações nos dois formatos: 5 fitas e 3 bolas/2 arcos. As apresentações acontecerão em dois blocos: das 14h às 16h30 e das 17h às 19h.

O encerramento do Mundial acontece no domingo (24), com as finais por aparelho. Pela manhã, serão disputadas as finais individuais de arco (11h), bola (11h40) e a final de conjunto com 5 fitas (12h50). À tarde, a programação segue com as finais individuais de maças (14h), fita (14h40) e, por fim, a final de conjunto com 3 bolas/2 arcos (15h50).