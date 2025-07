Felix Baumgartner, que saltou de paraquedas da estratosfera, morre aos 56 anos

Especialista em esportes radicais e conhecido por dar um salto de paraquedas da estratosfera, o austríaco Felix Baumgartner morreu, aos 56 anos. Ele sofreu um grave acidente de parapente na quinta-feira, na Itália.

Os socorristas italianos que responderam ao chamado disseram que um parapente colidiu com a lateral de uma piscina na cidade de Porto Sant Elpidio. O prefeito da cidade confirmou a morte de Baumgartner em uma postagem nas redes sociais.

"Nossa comunidade está profundamente afetada pela trágica morte de Felix Baumgartner, uma figura de destaque global, um símbolo de coragem e paixão pelo voo extremo", disse o prefeito Massimiliano Ciarpella.

Baumgartner, conhecido como "Fearless Felix" (Felix, o destemido), surpreendeu o mundo em 2012 quando se tornou o primeiro humano a quebrar a barreira do som apenas com seu corpo. Ele vestiu um traje pressurizado e saltou de uma cápsula içada a mais de 39 quilômetros acima da Terra por um balão gigante de hélio sobre o Novo México.

O austríaco, que fazia parte da equipe Red Bull Stratos, atingiu a velocidade máxima de 843,6 mph (equivalente a 1.357 km/h), equivalente a 1,25 vez a velocidade do som, durante uma descida de nove minutos. Em determinado momento, ele entrou em uma pirueta plana potencialmente perigosa enquanto ainda estava em velocidade supersônica, girando por 13 segundos.

"Quando eu estava lá em cima, no topo do mundo, você se torna tão humilde que não pensa mais em quebrar recordes, não pensa em obter dados científicos. A única coisa que você quer é voltar vivo", disse ele após pousar no deserto do leste do Novo México.

A altitude de onde ele saltou também foi a mais alta já alcançada por um paraquedista, quebrando o recorde anterior estabelecido em 1960 por Joe Kittinger, que atuou como consultor de Baumgartner durante sua façanha.

O recorde de altitude de Baumgartner permaneceu por dois anos, até que o executivo do Google Alan Eustace estabeleceu novas marcas para o salto em queda livre mais alto e a maior distância em queda livre.

Em 2012, milhões assistiram à transmissão ao vivo do YouTube enquanto Baumgartner calmamente mostrava o sinal de positivo ao sair da cápsula bem acima da Terra e, em seguida, ativava seu paraquedas ao se aproximar do solo, levantando os braços em sinal de vitória após pousar.

Baumgartner, um ex-paraquedista militar austríaco, fez milhares de saltos de aviões, pontes, arranha-céus e marcos famosos, incluindo a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Em 2003, ele voou sobre o Canal da Mancha em uma asa de fibra de carbono depois de ser lançado de um avião.

Nos últimos anos, ele se apresentou com o "The Flying Bulls" como piloto acrobático de helicóptero em shows por toda a Europa.

Baumgartner disse após seu salto recorde em 2012 que viajar mais rápido que o som é "difícil de descrever porque você não sente". "Às vezes, precisamos subir muito alto para ver o quão pequenos somos", disse ele.