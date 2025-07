Ex-Palmeiras e Santos, Gabriel Veron garante estar 100% no Juventude

O Juventude anunciou a contratação do atacante Gabriel Veron. O atacante, revelado pelo Palmeiras e com passagem por Santos e Cruzeiro, chega por empréstimo do Porto, até o final de 2025.

Com 22 anos, o atleta foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira e afirmou estar fisicamente preparado para entrar em campo.

"Estou 100% fisicamente, pronto para jogar. Vou estar disponível para o treinador sempre que precisar e vou dar meu melhor em campo e nos treinos. O importante agora é trabalhar firme, esperar a oportunidade e agarrar da melhor forma", disse.

Fala Gabriel Veron ?? "Eu já joguei aqui e sei como é difícil, porque o estádio é compacto e a torcida joga junto o tempo todo" ? Mais no site: https://t.co/i03JDMA9kx ? Fernando Alves/ECJ #Juventude #ECJ pic.twitter.com/CnwqDDBZyp ? E.C. Juventude (@ECJuventude) July 17, 2025

Em seguida, o atacante elogiou a torcida da equipe gaúcha e declarou que vê o novo clube como uma "nova oportunidade" em sua carreira.

"Eu já joguei aqui e sei como é difícil, porque o estádio é compacto e a torcida joga junto o tempo todo. Eles podem esperar o melhor de mim a cada jogo, a cada treino. Espero voltar a fazer o que sempre fiz e que possamos fazer uma grande temporada juntos. Sei do meu potencial e agora é uma nova oportunidade, uma nova jornada, que tenho certeza que vai dar certo", concluiu.

Gabriel Veron iniciou a temporada vestindo as cores do Santos, onde não convenceu e teve o fim de seu empréstimo ao Peixe antecipado. Pela equipe paulista, disputou nove partidas e não participou de gols.

O Juventude já regularizou o reforço no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) e portanto, o atleta está liberado para estrear diante do Cruzeiro, neste domingo. O duelo será no Mineirão, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão.