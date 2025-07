Ex-lutador do UFC, Diego Sanchez é preso por envolvimento em disparo de arma

Ex-lutador do UFC e campeão da primeira edição do reality 'The Ultimate Fighter', Diego Sanchez foi preso na madrugada desta sexta-feira (18), em Albuquerque, no estado do Novo México (EUA), após se envolver em um incidente com arma de fogo. De acordo com a polícia local, o veterano de 43 anos teria efetuado um disparo pela janela de um veículo enquanto passava pelo local de um acidente em uma rodovia. A informação foi divulgada inicialmente pela emissora 'KRQE'. Ele ocupava o banco do passageiro de um Jeep Gladiator. O motorista não foi detido.

Durante a abordagem, Sanchez negou ter atirado, mas confirmou a presença de uma arma no interior do carro. Os agentes encontraram três munições do lado em que ele estava e apreenderam uma pistola Glock 42 descarregada. Posteriormente, o condutor do veículo afirmou às autoridades que o ex-lutador foi o responsável pelo disparo.

O norte-americano foi autuado por duas infrações: disparo de arma de fogo a partir de um veículo - crime considerado de quarto grau nos Estados Unidos - e uso negligente de arma letal, tipificado como contravenção. Segundo seu representante, Ricky Kottenstette, em entrevista ao portal 'MMA Fighting', o ex-atleta enfrenta problemas com abuso de substâncias e já passou por processos de reabilitação. A equipe espera que ele receba o tratamento necessário após o episódio.

Mundo da luta

Com uma trajetória marcante no MMA, Sanchez foi um dos nomes mais duradouros no plantel do UFC. Ele disputou o cinturão dos leves (70 kg) em 2009, quando foi derrotado por BJ Penn, e permaneceu na organização por 15 anos, atuando em diversas categorias. Após sua saída em 2020, ainda participou de outros eventos, incluindo uma luta no BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship).

