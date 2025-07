Escalação: sem Lucas, São Paulo encerra preparação para clássico contra o Corinthians

O São Paulo está pronto para o Majestoso. Na tarde desta sexta-feira, sem Lucas Moura à disposição, o elenco tricolor encerrou a preparação para o clássico contra o Corinthians. O camisa 7 fez um novo procedimento para tratar o problema no joelho direito.

No SuperCT, o técnico Hernán Crespo dividiu os jogadores em dois grupos: os titulares no empate com o Red Bull Bragantino realizaram exercícios de mobilidade e corrida no gramado. Já o restante dos atletas trabalhou com o treinador e sua comissão. Estes últimos fizeram um treino de força, coordenação, aceleração e enfrentamento entre duas equipes em campo reduzido.

Para o clássico, Crespo não poderá contar com Lucas. Mais cedo nesta sexta, o São Paulo informou que o camisa 7 passou por um procedimento, mas depois foi ao CT e acompanhou as atividades. O jogador, que se recupera de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito, terá dois dias de repouso e retorna às atividades na segunda-feira.

Além de Lucas, Crespo também terá outras três baixas já conhecidas: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Dessa forma, a provável escalação do São Paulo para o Majestoso tem: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Cédric Soares, Marcos Antônio, Alisson (Bobadilla), Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Após as atividades desta sexta-feira, o São Paulo iniciou a concentração para o clássico. A equipe tricolor recebe o Corinthians na noite deste sábado. A bola rola às 21h (de Brasília), no gramado do Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos - tem apenas um a mais que o Vitória, que abre o Z4. A vitória, portanto, é fundamental para os comandados de Crespo se afastarem da zona de rebaixamento e aliviarem a pressão.