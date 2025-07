Escalação do Santos: Com Rollheiser, Cleber Xavier comanda último treino antes de pegar o Mirassol

O elenco do Santos finalizou, na tarde desta sexta-feira, na Vila Belmiro, a preparação para o confronto contra o Mirassol, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Para o duelo, o técnico Cleber Xavier contará com reforços importantes. O lateral-direito JP Chermont, o volante João Schmidt e o meia Benjamín Rollheiser retornam após cumprirem suspensão. A expectativa é que Rollheiser reassuma a titularidade, ocupando a vaga de Deivid Washington.

Além disso, a tendência é que Neymar seja adiantado para atuar como falso nove, repetindo a estratégia usada na reta final da vitória sobre o Flamengo.

Sendo assim, a provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.

No momento, o Santos não tem nenhum jogador entregue ao Departamento Médico. Ou seja, o comandante terá força máxima.

Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o Peixe está na 14ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos em 13 jogos disputados.