Endrick se casa com Gabriely Miranda em cerimônia luxuosa na Espanha

O atacante Endrick, do Real Madrid, se casou com Gabriely Miranda em uma cerimônia de luxo em Madri, na Espanha. O casal mostrou nesta sexta-feira momentos da celebração, em postagem feita nas redes sociais.

A cerimônia foi intimista, com a presença de menos de cem convidados, incluindo amigos próximos e familiares do casal. Gabriely Miranda trabalha como modelo. "Sr. Pessoa e Sra. Sousa. Ele preparou cada passo. Hoje, caminhamos juntos no altar d'Ele", escreveram nas redes sociais.

Endrick e Gabriely se conheceram em 2023, quando o atacante ainda vestia a camisa do Palmeiras. Naquele ano, começaram a namorar. Em meados de 2024, o jogador se transferiu para o Real Madrid. A modelo também se mudou para a Espanha. O casamento civil ocorreu em setembro do ano passado.

O atleta está entregue ao departamento médico do clube espanhol. O atacante teve um agravamento da lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele ficará afastado da equipe por cerca de seis semanas.