Em jogo marcado por expulsões, Athletic vence Ferroviária e se afasta da zona de rebaixamento

Em um duelo direto na parte de baixo da tabela, o Athletic se aproveitou de jogar com um a mais todo o segundo tempo, para buscar a virada por 2 a 1 sobre a Ferroviária, nesta sexta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a terceira vitória seguida do time mineiro, que impôs o quarto revés seguido do time paulista, que terminou a partida com quatro jogadores expulsos e sete jogadores em campo.

Com gols de Ronaldo Tavares e David Braga, o Athletic chegou a 21 pontos, subindo momentaneamente para o 13º lugar. Já a Ferroviária permanece com 18 e pode entrar na zona de rebaixamento ao fim da rodada.

A Ferroviária começou a partida marcando em cima e explorando bem os espaços. A pressão inicial surtiu efeito cedo, quando com nove minutos Juninho acionou Thayllon em profundidade para bater na saída do goleiro e abrir o marcador. O duelo seguiu movimentado, com o Athletic apostando no jogo aéreo para surpreender.

Com o passar do tempo, o time paulista buscou controlar a partida e neutralizar as investidas mineiras. Até que a reta final ganhou contornos dramáticos. Max recebeu na área e foi derrubado por Zé Mário. Após revisão no VAR, o juiz expulsou o lateral paulista e anotou um pênalti. Ronaldo Tavares bateu forte e empatou, já aos 48 minutos.

Na volta do intervalo, o Athletic fez valer sua superioridade em campo. Envolvendo o adversário, Douglas Pelé apareceu livre na esquerda e cruzou rasteiro para David Braga, também livre de marcação, apenas empurrar para as redes. A Ferroviária tentou responder à altura, mas Adriel defendeu a bomba de Wesley Pomba.

O lance que animou os donos da casa, se transformou em ansiedade, abusando dos erros de passes e facilitando a vida do time mineiro. A equipe paulista já estava nervosa e nos acréscimos, Carlão foi expulso pelo segundo amarelo. Por reclamação, Ricardinho também levou o vermelho. Na confusão, Wesley Pomba empurrou o árbitro e foi expulso. Com as quatro expulsões e com sete jogadores em campo, o juiz encerrou a partida.

A Ferroviária volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 20h. Mais tarde, às 21h30, o Athletic recebe o Coritiba, na Arena Sicredi, em São João Del Rei.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 1 X 2 ATHLETIC

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon (João Ramos) e Zé Mário; Ricardinho, Netinho (Alencar), Thiago Lopes (Kevin) e Juninho (Wesley Pomba); Thayllon (Ian Lucas) e Carlão. Técnico: Vinícius Bergantin.

ATHLETIC - Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul (Alex) e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga (Ezequiel); Wellinton Torrão (Matheus Guilherme), Ronaldo Tavares (Neto Costa) e Max (Alason Carioca). Técnico: Rui Duarte.

GOLS - Thayllon, aos nove, Ronaldo Tavares, aos 48 minutos do primeiro tempo. David Braga, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlão e Ronaldo Alves (Ferroviária); Marcelo Ajul (Athletic).

CARTÃO VERMELHO - Zé Mário, Wesley Pomba, Ricardinho e Carlão (Ferroviária).

ÁRBITRO - Anderson Ribeiro Gonçalves (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).