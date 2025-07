Em jogo com quatro expulsões, Athletic vence Ferroviária de virada e emenda terceiro triunfo seguido na Série B

Nesta sexta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletic venceu, de virada, a Ferroviária por 2 a 1, fora de casa, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Ronaldo Tavares e David Braga marcaram para os mineiros, enquanto Thayllon fez o gol dos mandantes.

Com o triunfo, o Athletic emendou sua terceira vitória consecutiva (Ferroviária, Avaí e América-MG) na Série B. A equipe subiu para a 13ª posição, com 21 pontos, três a mais que o Botafogo-SP, primeiro time na zona de rebaixamento.

Por sua vez, a Ferroviária segue lutando contra o rebaixamento. A equipe paulista está na 16ª posição, com 18 pontos.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira, pela 18ª rodada da Série B. O Athletic recebe o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), na Arena Sicredi. Já a Ferroviária visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 20h.

O jogo

A Ferroviária começou melhor no primeiro tempo. Aos nove minutos, Juninho passou para Thayllon, que bateu na saída do goleiro Adriel e abriu o placar. O restante da etapa inicial foi truncado, com a equipe paulista segurando o resultado.

Porém, no apagar das luzes da etapa, aos 49 minutos, Zé Mário derrubou Torrão dentro da área, recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e o árbitro marcou pênalti após análise do VAR. Na cobrança, Ronaldo Tavares empatou a partida.

Com um a mais, o Athletic foi para cima no segundo tempo. Aos 12 minutos, Sandry passou para Douglas Pelé, que cruzou para David Braga marcar o gol da virada dos visitantes. Com a vantagem, os mineiros administraram o placar. A Ferroviária quase empatou aos 46: Wesley Pomba recebeu livre dentro da área, chutou forte, mas parou em grande defesa de Adriel.

Ainda nos acréscimos da etapa final, a Ferroviária teve mais três jogadores expulsos. Aos 47 minutos, Carlão recebeu o segundo cartão amarelo após cometer falta em Douglas Pelé. Após o lance, o volante Ricardinho reclamou com o árbitro Gregorio Rossi Gorni, recebeu dois cartões amarelos em sequência e também foi expulso.

No meio da confusão, o atacante Wesley Pomba também reclamou com o árbitro e foi expulso. Com quatro jogadores a menos, o árbitro Gregorio encerrou a partida aos 51 minutos do segundo tempo.