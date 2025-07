Dustin Poirier confirma presença do rapper Lil Wayne na sua despedida no UFC 318

No próximo sábado (19), a cidade de Nova Orleans, no estado de Louisiana (EUA), recebe a edição de número 318 do UFC. Na luta principal, o lutador da casa Dustin Poirier fará sua despedida em um confronto contra Max Holloway, válido pelo título 'BMF' ('lutador mais durão'). E ao que tudo indica, 'The Diamond' - como o ex-campeão interino peso-leve (70 kg) do Ultimate é apelidado - não será o único ídolo local presente na arena.

Em conversa com a imprensa durante o media day do UFC 318, na quarta-feira (16), Poirier confirmou que o rapper Lil Wayne - um dos artistas do seu seguimento mais influentes de sua geração - fará a caminhada de entrada na arena rumo ao octógono ao seu lado. Apesar da presença do cantor, nascido e criado em Nova Orleans, o lutador - também 'prata da casa' - deve entrar novamente ao som de James Brown, com a música 'The Boss', com já vinha fazendo tradicionalmente nos últimos tempos.

"Vai ser um pouco de James Brown, um pouco de (Lil) Wayne. Sim, Wayne vai fazer a entrada comigo. Eu tenho que (continuar com a música do James Brown). Eu paguei o custo de ser o chefe. Na minha última (luta), eu não posso me afastar disso. Preciso ouvir isso. Eu preciso sentir aquela vibe antes de lutar com alguém", explicou Dustin, de acordo com a transcrição do site 'MMA Junkie'.

Despedida de gala

Aos 36 anos e disposto a pendurar as luvas, Dustin Poirier recebeu a oportunidade de encerrar sua carreira capitaneando um card do UFC no seu estado natal, em Louisiana. Para fechar este capítulo de sua vida com chave de ouro, 'The Diamond' fará de tudo para vencer Max Holloway, adversário sobre o qual já possui duas vitórias, na luta principal do show deste sábado.

