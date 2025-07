Dustin Poirier bate o peso e confirma luta de despedida contra Max Holloway no UFC 318

Na manhã desta sexta-feira (18), em Louisiana (EUA), o Ultimate promoveu a pesagem oficial do UFC 318. E, com pouco mais de uma hora de duração, a cerimônia contou com o êxito dos 28 atletas escalados para os 14 combates previstos do evento. O destaque ficou por conta do protagonista do evento: Dustin Poirier. Primeiro a subir na balança, 'The Diamond' bateu o peso e confirmou sua luta de despedida do MMA profissional contra Max Holloway.

Com um físico definido, Poirier cravou o limite da categoria, com a marca de 70,7 kg. Seu adversário, por sua vez, surgiu na balança cerca de 400 gramas mais leve, com 70,3 kg. Atual dono do cinturão 'BMF' (lutador mais durão), Holloway coloca o objeto de desejo em jogo na trilogia contra 'The Diamond'. Nos dois primeiros encontros entre os dois, Dustin levou a melhor. Neste sábado, 'Blessed' tenta seu primeiro triunfo para 'estragar' a despedida do seu compatriota.

Borrachinha com emoção

Brasileiro em posição de maior destaque no UFC 318, Paulo Costa adicionou uma pitada de suspense à pesagem oficial. Penúltimo atleta a subir no palco, já na reta final da cerimônia, 'Borrachinha' conseguiu bater o peso com a marca de 83,9 kg (veja abaixo ou clique aqui). Seu adversário deste sábado, Roman Kopylov, aferiu o mesmo peso, oficializando o 'co-main event' do show.

Esquadrão Brasileiro

Também escalado para o card principal, Patrício Freire não teve problemas na pesagem. Sem sustos, o potiguar cravou 65,7 kg - mesma marca de seu rival no UFC 318, Dan Ige. Após estrear na liga com derrota, 'Pitbull' aposta na agressividade para apagar a primeira impressão. Fechando a porção preliminar do show, Vinicius Oliveira também cumpriu seu papel. Mesmo admitindo que lida com um corte de peso severo, 'LokDog' aferiu 61,2 kg, confirmando sua disputa contra Kyler Phillips - que surgiu com a mesma marca.

Única representante entre as mulheres do Brasil no card, Nicolle Caliari despontou com 57,1 kg na balança. Sua adversária, a americana Carli Judice, surgiu cerca de 400 gramas mais leve, com 56,7 kg. Por fim, Brunno Ferreira fechou o quinteto tupiniquim no UFC 318. 'Hulk', como é conhecido, cravou 84,3 kg - 400 gramas mais pesado que seu rival, Jackson McVey.

Confira abaixo os resultados da pesagem:

Max Holloway (70,3 kg) x Dustin Poirier (70,7 kg)

Paulo Borrachinha (83, 9 kg) x Roman Kopylov (83,9 kg)

Kevin Holland (77,1 kg) x Daniel Rodriguez (77,1 kg)

Dan Ige (65,7 kg) x Patrício Pitbull (65,7 kg)

Michael Johnson (70,3 kg) x Daniel Zellhuber (70,7 kg)

Kyler Phillips (61,2 kg) x Vinicius 'LokDog' (61,2 kg)

Marvin Vettori (84,3 kg) x Brendan Allen (83,9 kg)

Francisco Prado (77,1 kg) x Nikolay Veretennikov (76,6 kg)

Ateba Gautier (83,9 kg) x Robert Valentin (84,3 kg)

Adam Fugitt (77,5 kg) x Islam Dulatov (77,5 kg)

Jimmy Crute (92,9 kg) x Marcin Prachnio (92,9 kg)

Ryan Spann (114,3 kg) x Lukasz Brzeski (109,7 kg)

Brunno 'Hulk' (84,3 kg) x Jackson McVey (83,9 kg)

Carli Judice (56,7 kg) x Nicolle Caliari (57,1 kg)

