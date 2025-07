Dorival vive dilema com lateral direita do Corinthians para Majestoso; veja opções

Dorival Júnior vive um dilema para definir quem será o lateral direito titular do Corinthians no clássico contra o São Paulo, agendado para este sábado. O treinador não contará com Matheuzinho, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O elenco alvinegro dispõe de somente uma opção para a posição. Trata-se de Léo Mana, cria da base e reserva imediato de Matheuzinho.

O Filho do Terrão, no entanto, é um alvo de desconfiança da torcida e ainda não conseguiu se firmar entre os profissionais. Desta forma, Dorival pode optar por outra alternativa e escalar Félix Torres.

O equatoriano é zagueiro, mas já foi improvisado na lateral direita em mais de uma oportunidade na atual temporada. E se saiu bem. Ele, além de carregar mais experiência, é visto pela comissão técnica como uma opção mais segura defensivamente.

Léo Mana possui 12 jogos disputados pelo clube em 2025, com uma assistência. Félix, por sua vez, entrou em campo 23 vezes e marcou um gol.

Dorival também pode alterar o esquema tático da equipe para um sistema com três zagueiros e atuar com outro jogador como um ala pelo lado direito. Este, no entanto, é um caminho bem mais improvável.

O comandante tem mais uma sessão de treino para definir quem ocupará a lateral direita do Corinthians no Majestoso. O jogo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h (de Brasília) deste sábado, no Morumbis.

O Timão vem de uma vitória sobre o Ceará, fora de casa, por 1 a 0, e subiu na tabela de classificação do torneio. A equipe agora está na nona posição, com 19 pontos.

Com isso, Dorival Júnior ganhou respiro e paz para trabalhar, pelo menos até o próximo compromisso. No início da semana, o elenco e a comissão técnica chegaram a ser cobrados por torcedores uniformizados no CT Dr. Joaquim Grava.