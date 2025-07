Diogo Jota é colocado no Hall da Fama do Wolverhampton

(Reuters) - O Wolverhampton Wanderers prestou homenagem ao atacante português Diogo Jota, colocando-o no Hall da Fama do clube depois que ele morreu em um acidente de carro no início deste mês.

Jota ajudou o Wolves a ser promovido para a Premier League em 2018, antes de se juntar ao Liverpool em 2020.

"Diogo não era apenas um jogador de futebol fenomenal, mas alguém que se comportou com humildade e gentileza durante todo o seu tempo no Wolves, e fará muita falta para todos nós", disse o diretor de administração de futebol do Wolves, Matt Wild, em um comunicado na noite de quinta-feira.

Billy Wright, Derek Dougan e Steve Bull estão entre os que já foram inseridos no Hall da Fama do clube, que foi criado em 2008.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Goa)