Cuca confirma saída de Rubens e pede união no Atlético-MG

Nesta quinta, pelos playoffs da Sul-Americana, o Atlético-MG visitou o Bucaramanga no Estádio Alfonso López, na Colômbia, e venceu por 1 a 0. Após a partida, o técnico Cuca revelou que Rubens deixará a equipe mineira e lamentou sua ida, mas pregou que o momento é de "união".

"Nesse momento de dificuldade precisamos nos unir, não podemos ter dois ou três Atléticos. Um com a comissão técnica reclamando, outro com a diretoria, outro com o torcedor. Somos um só, na vitória ou na derrota. Perdemos um jogador (Rubens). Lógico que faz falta, mas não adianta reclamar, se perdeu é porque teve um motivo", afirmou.

Formado nas categorias de base do Galo, Rubens deixa o clube após mais de dez anos. Pelo profissional, foram 151 jogos, nove gols, nove assistências e seis títulos. Além de cinco Campeonatos Mineiros (2021-2025), o lateral também se sagrou campeão brasileiro em 2021.

"Como funcionário, não posso ir contra a diretoria e acabar dividindo o clube. Se vendeu, precisa vencer, temos que entender. Infelizmente não tem um na base para pôr no lugar dele. Temos que corrigir isso. Hoje eu criei o Rômulo, o Ivan, e fico feliz com isso. Precisamos ter também essa parceria, não é só na hora boa. Vamos fazer esses meninos crescerem", continuou.

Com o resultado positivo, o Atlético-MG leva boa vantagem para o duelo de volta. Isso porque a equipe poderá jogar por um simples empate para avançar às oitavas do torneio. O Bucaramanga, por sua vez, terá que superar os mineiros por dois gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis.

O jogo decisivo está marcado para o próximo dia 24 de julho (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Vale destacar que, assim como Alan Franco, Bayron também foi expulso. O jogador recebeu o segundo amarelo aos 43 da etapa final.