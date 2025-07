Cruzeiro na liderança: 6 curiosidades da campanha do time de Leonardo Jardim

O Cruzeiro assumiu a ponta isolada do Brasileirão 2025 devido ao triunfo diante do Fluminense fora de casa, apesar de o Flamengo seguir com um jogo a menos. De qualquer forma, a equipe mineira apresenta uma campanha espetacular, com 30 pontos em 14 jogos, marcada pela eficiência.

Confira os destaques do Cruzeiro no Brasileirão

Regularidade

O Cruzeiro conta com boas campanhas tanto dentro como fora de casa. Como mandante, é o melhor do Brasileirão, com 19 pontos conquistados em 21 possíveis. Na condição de visitante, é o terceiro melhor, com 11 pontos.

Equilíbrio

A equipe mineira apresenta eficiência ofensiva e defensiva no Brasileirão. Tem o segundo melhor ataque do torneio nacional, com 23 gols, e a terceira melhor defesa, ao lado do Palmeiras, com 9 sofridos.

Criatividade

O Cruzeiro é o segundo time que mais cria chances no Brasileirão 2025 ? são 31 no total. A equipe perde neste quesito somente para o Flamengo, com 35.

Poder cruzeirense

Curiosamente, o Cruzeiro apresenta bons números sem precisar ter a bola nos pés. A equipe mineira é a terceira pior na posse de bola, com 44,2%.

Roubos de bola

Nos desarmes, o Cruzeiro também aparece entre os melhores do Brasileirão. Com 19 por jogo, é o terceiro melhor entre os 20 participantes.

Time faltoso

A equipe de Leonardo Jardim não tem receio em parar as jogadas quando necessário. Por isso, é a segunda colocada no ranking de faltas cometidas no Brasileirão, com média de 14,7.

Arrancada

O Cruzeiro tem a maior sequência invicta deste momento no Brasileirão 2025. A sequência sem derrotas chegou a 9 partidas.

Destaques individuais

O Cruzeiro conta com duas referências ofensivas no Brasileirão. Kaio Jorge é o artilheiro do campeonato, com 12 gols, enquanto Matheus Pereira lidera o ranking de assistências (5).