Criciúma bate o Atlético-GO fora de casa e vence segunda seguida na Série B

O Criciúma conseguiu emplacar a segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, bateu o Atlético-GO por 1 a 0, mesmo jogando fora de casa, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Nicolas marcou o único gol da partida válida pela 17ª rodada da competição.

O Criciúma está há três jogos invicto, agora com duas vitórias e um empate. O time já vinha de triunfo diante da Ferroviária, por 2 a 1, em casa. O time chegou a 23 pontos, em décimo lugar, se aproximando do G-4, fechado pelo Remo, com 26. Já o Atlético-GO empatou na última rodada com o Paysandu, por 2 a 2, fora, e está há dois jogos sem vencer. Com 22 pontos, está logo abaixo do Criciúma, em 11º lugar.

Apesar da boa movimentação no primeiro tempo, o placar não foi alterado. O Criciúma assustou quando Jhonata Robert invadiu a área e chutou com perigo, mas do lado de fora da rede. O Atlético respondeu logo em seguida com Willian Maranhão, que exigiu boa defesa do goleiro Alisson. Nos últimos minutos, os mandantes ainda chegaram bem com cruzamento e Shaylon quase marcou de cabeça.

No segundo tempo, o panorama seguiu o mesmo. O Criciúma também buscou a bola aérea para levar perigo e conseguiu quando Nicolas cabeceou forte, mas no centro do gol, facilitando a defesa de Paulo Vítor. Depois, Marcinho invadiu bem a área, mas preferiu o passe e a defesa cortou.

O lateral, porém, se redimiu aos 28 minutos, quando fez excelente cruzamento para a grande área. Nicolas apareceu bem na segunda trave para completar de cabeça, no contrapé do goleiro, e fazer 1 a 0 para o Criciúma.

Isso forçou o Atlético sair para o ataque na reta final e exercer pressão em busca do empate. O time assustou com Sandro Lima, que cabeceou no travessão após cobrança de falta, mas ele estava impedido. Depois, Federico Martínez chutou rasteiro, mas para fora. Já nos acréscimos, Sandro Lima dominou bem perto da área e arriscou novamente, mas para fora. Apesar das tentativas goianas, o placar não se alterou mais.

Na 18ª rodada, penúltima do primeiro turno, o Atlético-GO volta a campo na terça-feira, às 19h, quando visita o Operário-PR no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). Na quinta-feira (24), às 19h, é a vez do Criciúma enfrentar o Botafogo-SP na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 CRICIÚMA

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Ruan (Valdir Júnior), Wallace, Alix Vinicius e Guilherme Romão (Conrado); Willian Maranhão, Ham (Kauan) e Robert Santos (Federico Martínez); Shaylon (Ariel), Sandro Lima e Kelvin. Técnico: Fábio Matias.

CRICIÚMA - Alisson; Marcelo Benevenuto (Yan Souto), Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi, Gui Lobo (Steven), Jhonata Robert (Jean Carlos) e Felipinho (Luiz Henrique); Diego Gonçalves e Nicolas (Juninho). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Nicolas, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yan Souto e Luciano Castán (Criciúma).

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).