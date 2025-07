Crespo amarga jejum de vitórias pelo São Paulo no Brasileirão

Hernán Crespo busca encerrar uma amarga sequência sem vitórias no comando do São Paulo pelo Brasileirão. Neste sábado, às 21h (de Brasília), o técnico argentino comanda o Tricolor no clássico contra o Corinthians, no Morumbis, pela 15ª rodada da competição nacional.

Na soma das duas passagens pelo clube, Crespo chega à marca de sete jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão. Em 2021, na reta final de sua primeira passagem, foram cinco empates seguidos antes da demissão: América-MG (0 a 0), Atlético-MG (0 a 0), Chapecoense (1 a 1), Santos (1 a 1) e Cuiabá (0 a 0).

Agora, já de volta ao São Paulo, o treinador estreou com derrota por 2 a 0 para o Flamengo no Maracanã e, na sequência, empatou em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, também fora de casa. Com isso, ainda não venceu desde seu retorno ao clube paulista.

A instabilidade no Brasileiro, aliás, foi um dos fatores que motivaram sua saída em 2021. Na ocasião, apesar de conquistar o Paulistão ? encerrando uma fila de nove anos sem títulos ? e de ter desempenho competitivo na Libertadores, o time não conseguiu manter o ritmo na principal competição nacional.

A expectativa é de casa cheia para o confronto que marcará a reestreia de Crespo no Morumbis. Em sua primeira passagem, ele não teve a oportunidade de comandar o São Paulo com o estádio cheio, uma vez que ainda havia restrições de público devido à pandemia de covid-19.

No momento, o São Paulo amarga a 16ª colocação do Brasileiro, com 13 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.