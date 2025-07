'Covardes', 'Palmeiras não é DM', 'Fiquem calmos': as frases marcantes de Leila Pereira

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira ao protagonizar mais uma declaração contundente. Durante o julgamento do atacante Dudu na 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, ela classificou o ex-jogador do clube como "covarde" por não ter comparecido à audiência.

Dudu foi denunciado por Leila por ofensas misóginas em publicações nas redes sociais após deixar o clube. Ele não esteve presente na sessão, e justificou a ausência com um vídeo gravado, no qual alegou que não poderia comparecer por causa de viagem à Colômbia, referente ao jogo contra o Bucaramanga, pela Copa Sul-Americana, realizado na última quinta-feira.

O STJD decidiu suspender o atleta por seis jogos e aplicou multa de R$ 90 mil, com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Após o vídeo de Dudu ser exibido na audiência, Leila foi direta ao comentar sobre a atitude do jogador:

"Esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho que deve ter lido no teleprompter. Devia estar aqui. Vem aqui, vem encarar uma mulher. Mas não. É muito mais confortável ficar sentado lendo um TP com o que ele tem que dizer, porque eles são covardes. Eles agridem no privado ou, no máximo, em rede social. Hoje ele está protegido pela distância, mas na hora do olho no olho, não aparecem."

A fala repercutiu nas redes sociais e se soma a outras declarações de efeito que marcam a gestão de Leila Pereira no Palmeiras. Em 2024, ao ser questionada sobre a possibilidade de contratar Neymar, a dirigente respondeu sem rodeios, destacando as seguidas lesões do atacante como motivação para descartar a possibilidade.

"Quero investir em alguém que venha imediatamente, que entre amanhã se o técnico decidir. O Palmeiras não é departamento médico", disse. A frase rapidamente se espalhou e passou a ser repetida por torcedores e comentaristas esportivos.

Outro momento emblemático foi quando pediu paciência à torcida alviverde em meio a uma sequência de resultados ruins: "Fiquem calmos", disse Leila.

A expressão virou meme entre os palmeirenses e é usada pela própria presidente em momentos de alívio ou conquistas. Após a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista, por exemplo, ela publicou nas redes sociais: "Estão mais calmos?"

Entre críticas, respostas afiadas e bordões que se transformam em slogans, Leila Pereira constrói uma imagem de dirigente de personalidade forte, cujas falas seguem reverberando dentro e fora dos gramados.