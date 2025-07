Corinthians fecha preparação para pegar o São Paulo; veja provável escalação

O Corinthians finalizou, na tarde desta sexta-feira, a preparação para o clássico contra o São Paulo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Majestoso está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O técnico Dorival Júnior abriu o dia no CT Dr. Joaquim Grava com um vídeo de instruções ao elenco. Na sequência, já no gramado, ele dirigiu uma atividade tática estratégica com jogadas de bola parada.

O Timão está recheado de desfalques para o confronto. Além de Maycon, lesionado, e Yuri Alberto, em transição, a equipe não contará com o lateral direito Matheuzinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O lateral esquerdo Hugo foi submetido a uma cirurgia para tratamento de hérnia inguinal e também está fora. O ala realizou o procedimento nesta manhã, no Hospital Sírio Libanês, e ficará de repouso por sete dias antes de iniciar a recuperação com o departamento médico do clube.

Em contrapartida, os atacantes Memphis Depay e Romero voltam a ficar à disposição depois de cumprirem suspensão. O zagueiro Gustavo Henrique, ausente do jogo contra o Ceará por controle de carga, também está de volta.

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Mana), Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero (Gui Negão).

Com a vitória na capital cearense, a equipe do Parque São Jorge subiu na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time agora é o nono colocado, com 19 pontos. Dorival Júnior projetou o confronto.

"Temos que, acima de tudo, ter consciência do que tivemos que fazer lá fora (Ceará) para alcançarmos o resultado. Teremos mais um compromisso muito complicado. É um clássico que, com certeza, nos trará muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos. Espero que estejamos preparados, focados e totalmente concentrados para um jogo de tamanha importância. Que façamos uma grande apresentação em busca do melhor resultado possível", analisou o treinador.