Barcelona pode 'ajudar' o Real a vender Rodrygo para o Liverpool; entenda

O futuro de Rodrygo no Real Madrid ganhou novos capítulos nas últimas semanas e, curiosamente, pode ter o Barcelona como peça-chave para uma eventual saída. Segundo o jornal espanhol AS, existe um interesse do clube catalão no atacante colombiano Luis Díaz, do Liverpool. Caso o time consiga fechar a contratação do jogador dos Reds, o os ingleses teriam recursos e espaço no elenco para investirem na chegada do brasileiro.

O atacante brasileiro, de 24 anos, vive um momento de incerteza no Real Madrid. Apesar de ser peça importante no elenco de Xabi Alonso, seu protagonismo diminuiu. O Liverpool, atento a essa situação, vê em Rodrygo a oportunidade de renovar seu ataque, especialmente diante da possibilidade de perder Luis Díaz e de remodelar o setor ofensivo para a próxima temporada.

O fator que pode destravar tudo está justamente na negociação entre Barcelona e Liverpool. O clube catalão busca há semanas um acordo por Díaz, mas enfrenta dificuldades financeiras para atingir a pedida dos ingleses, avaliada em cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 645 milhões). Além disso, há também a concorrência com o Bayern de Munique - que já formalizou uma proposta pelo colombiano, recusada pelos ingleses.

Ainda assim, o Barcelona segue sonhando com Díaz e, se o negócio for concretizado, o Liverpool teria verba para trazer um nome de peso. O Real Madrid também seria beneficiado no negócio ao ser "ajudado" indiretamente pelo rival, arrecadando verba para seguir investindo em possíveis contratações pedidas por Xabi Alonso.

Dessa forma, um movimento que parece improvável à primeira vista ganha forma nos bastidores do futebol europeu: o Barcelona, ao contratar Díaz, pode indiretamente ajudar Rodrygo a deixar o Real Madrid e abrir caminho para uma nova fase da carreira no Liverpool.