Com quatro profissionais, Flamengo sub-20 goleia o Leverkusen em amistoso

Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo sub-20 goleou a equipe profissional do Bayer Leverkusen por 5 a 1, em amistoso disputado na Gávea. Os gols do Rubro-Negro foram anotados por Lorran, Pedro Leão, Matheus Gonçalves, Gusttavo e Arthur (contra). Culbreath descontou para os alemães.

Quatro jogadores do elenco profissional dos cariocas marcaram presença entre os 11 iniciais. São eles: Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Cleiton e Matías Viña. Além deles, Lorran, que já teve oportunidades no time principal, também disputou a partida.

O meia Matheus Gonçalves já vinha atuando junto à equipe sub-20 do Flamengo. Sem chances no profissional, o atleta retornou ao time de base para manter o ritmo de jogo. Com 19 anos, o jogador quase trocou o Rubro-Negro pelo Cruzeiro nesta semana, porém o clube mudou de ideia e decidiu mantê-lo.

Matías Viña se recuperou de uma lesão no joelho no início de junho e ainda busca atingir sua melhor forma física. Já Matheus Cunha e Cleiton foram a campo para ganharem minutos, já que suas últimas partidas foram nos dias 21 de maio e 5 de fevereiro, respectivamente.

A próxima partida do Flamengo sub-20 será diante do Fortaleza, pela 19ª rodada do Brasileirão da categoria. O duelo será na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), no CT da equipe cearense.

Os gols do jogo

Com apenas um minuto de jogo, Matheus Gonçalves enfiou para Lorran, que, da entrada da área, bateu rasteiro para inaugurar o marcador. Apenas oito minutos depois, Matheus Gonçalves finalizou cruzado e Arthur desviou contra a própria meta para ampliar.

O terceiro gol veio aos 38 do primeiro tempo, quando Matheus Gonçalves recebeu de Guilherme e testou para o fundo das redes. Após 10 minutos, Pedro Leão aproveitou a sobra de uma finalização na trave e empurrou a bola para anotar o quarto do Flamengo.

Passados oito minutos da segunda etapa, Gusttavo arrancou pela esquerda e finalizou de cavadinha para deixar o seu. O Bayer Leverkusen marcou o gol de honra 20 minutos depois, quando Grimaldo tocou na pequena área para Montrell Culbreath, que apenas empurrou para o fundo do gol.