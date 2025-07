Com Memphis no time, Corinthians é favorito contra SPFC? Colunistas debatem

Apesar dos recentes problemas extracampo, Memphis Depay pode fazer a diferença para o Corinthians no clássico contra o São Paulo, pelo Brasileirão? Alicia Klein e Milly Lacombe opinaram, no UOL News.

Memphis volta ao time após ficar suspenso pelo terceiro cartão amarelo diante do Ceará, na última rodada. São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

Milly: Memphis muda o Corinthians

O Memphis e a crise que ele revelou estão de volta. Muda bastante coisa porque o Memphis dá outra cara para o jogo. Mesmo jogando desestimulado, ele ganha divididas, faz assistências, faz gol - e custa muito caro para o Corinthians. Muda, sim. Seria uma pequena tragédia se o Corinthians não pudesse contar com o Memphis. Com Memphis e Garro é outro Corinthians.

Milly Lacombe

Alicia: São Paulo precisa mais da vitória

O São Paulo vai jogar em casa, com a expectativa da torcida de vencer. O Corinthians está melhor na tabela, mas também é um time que vive uma crise dentro e fora de campo. [...] É um jogo com um peso enorme - maior para o São Paulo, que vem de dois resultados ruins depois da parada para o Mundial.

Alicia Klein

