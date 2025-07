Chimaev debocha de Borrachinha após acusação polêmica: "Não chora"

A rivalidade entre Khamzat Chimaev e Paulo 'Borrachinha' Costa ganhou um novo capítulo nesta semana, após o brasileiro trazer à tona uma polêmica antiga durante a coletiva de imprensa do UFC 318. Em declaração aos jornalistas, o mineiro acusou o desafeto de ter enviado mensagens "nojentas" para sua namorada no passado e garantiu que ainda pretende enfrentá-lo para resolver o que classificou como "assuntos inacabados".

Sem perder tempo, o atleta checheno respondeu à provocação por meio de sua conta no X (antigo Twitter). Em tom de deboche, Chimaev ironizou a atitude do oponente:

"Bro, o que tá acontecendo com você? Não começa a chorar, por favor", publicou.

Treta antiga

O clima de animosidade entre os dois não é recente. Ambos chegaram a ser escalados para se enfrentarem no UFC 294, em 2023, mas o confronto foi cancelado após Costa ser retirado do card devido a uma infecção por estafilococos que exigiu cirurgia. Desde então, as trocas públicas de provocações mantêm vivo um duelo que nunca se concretizou dentro do octógono.

A tensão, no entanto, começou ainda antes disso. Em 2022, os dois protagonizaram uma discussão acalorada nas instalações do Instituto de Performance do UFC, após o brasileiro provocar Chimaev. O encontro rendeu um intenso bate-boca, aumentando ainda mais o tom da rivalidade.

Momentos distintos

Desde que a rivalidade teve início, os caminhos dos atletas tomaram rumos bem diferentes. Antes visto como uma promessa em ascensão, Chimaev consolidou seu nome entre os melhores da divisão e está prestes a disputar seu primeiro cinturão. No dia 16 de agosto, em Chicago, ele encara o campeão Dricus du Plessis na luta principal do UFC 319, valendo o título dos médios (84 kg).

Já Borrachinha vive uma fase oposta. Antigamente considerado um dos principais nomes da categoria até 84 kg, o lutador atravessa um momento difícil, com quatro derrotas em suas últimas cinco lutas, e perdeu espaço no ranking. Ainda assim, uma vitória neste fim de semana, contra Roman Kopylov, pode marcar o início de uma retomada - e quem sabe, reabrir o caminho para um eventual acerto de contas com o rival.

Apesar da troca constante de provocações, o aguardado confronto entre os dois depende não só de agendas e resultados, mas também do interesse do UFC em transformar essa rivalidade em espetáculo oficial. Por enquanto, resta ao público acompanhar os próximos capítulos - dentro e fora do cage.

Bro, what's going on with you?

Don't start to cry please ???

- Khamzat Chimaev (@KChimaev) July 18, 2025

