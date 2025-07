CBF define arbitragem de clássico entre São Paulo e Corinthians pelo Brasileirão

A CBF definiu, na noite da última quinta-feira, a escala de arbitragem para o clássico entre São Paulo e Corinthians. O Majestoso está marcado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, e será válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gaúcho Anderson Daronco será o responsável por apitar a partida. O experiente juiz será auxiliado pelos assistentes Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel, ambos também do Rio Grande do Sul. O paulista João Vitor Gobi foi escalado com quarto árbitro.

O comando da arbitragem de vídeo, por sua vez, ficará a cargo do gaúcho Daniel Nobre Bins.

Anderson Daronco apita o Majestoso deste sábado

Na atual edição do Brasileirão, Daronco apitou dois jogos do Corinthians e também dois do São Paulo. O juiz esteve no comando do apito em duas vitórias do Timão: a de 3 a 0 sobre o Vasco e a por 2 a 1 sobre o Sport, ambas na Neo Química Arena.

Por outro lado, com Daronco no apito nesta temporada, o São Paulo ainda não venceu. O gaúcho foi o juiz no empate em 1 a 1 contra o Ceará, no Castelão, e também na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova.

O São Paulo vive um momento delicado e está próximo da zona de rebaixamento - ocupa a 16ª colocação, com 13 pontos, um a mais que o Vitória, que abre o Z4. Já o Corinthians se vê mais tranquilo e figura em nono lugar, com 19 pontos. Neste sábado, as duas equipes ficam cara a cara para ver quem leva a melhor no segundo Majestoso do ano.