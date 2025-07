Casa cheia: São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para o Majestoso no Morumbis

O São Paulo anunciou, na tarde desta sexta-feira, que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o Majestoso, que acontece no Morumbis. A promessa é de casa cheia no estádio tricolor para o clássico contra o Corinthians neste fim de semana.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes é decrescente, do sócio torcedor com sete estrelas ao sócio com nenhuma estrela. Após todos esses, a venda para o público geral se encontra liberada.

Ainda restam ingressos disponíveis em apenas um setor: Cadeira Superior Norte Oreo. A inteira custa R$80,00 e a meia-entrada sai pela metade do preço. Os torcedores que tiverem interesse em assistir ao clássico no Morumbis podem adquirir os bilhetes por meio do site www.spfcticket.net.

Mais de 4??0?? mil ingressos vendidos para o Majestoso de amanhã! Garanta também o seu lugar e #VemProMorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#TorcidaQueConduz #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/Fiwlu1Bpz5 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2025

O clássico entre São Paulo e Corinthians está marcado para este sábado, a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, e será válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto marcará a reestreia de Crespo no Morumbis. Em sua primeira passagem, o argentino não teve a oportunidade de comandar o São Paulo com o estádio cheio, uma vez que ainda havia restrições de público devido à pandemia de covid-19.

O São Paulo vem de empate em 2 a 2 na última rodada, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista . O Tricolor vive momento complicado e amarga a 16ª colocação da Série A, com 13 pontos - apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.