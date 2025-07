Calcanhar de aquiles? Palmeiras perdeu mais de 80% dos pontos do Brasileiro em jogos no Allianz

O Palmeiras chegou à 14ª rodada do Brasileirão sem conquistar nenhuma vitória no Allianz Parque pela competição. O empate por 1 a 1 com o Mirassol na última quarta-feira, na casa palmeirense, acendeu o alerta de Abel Ferreira, que cobrou uma melhor postura do time desde o primeiro segundo de jogo quando atuando em casa. Como mandante, o Verdão perdeu 83,33% dos pontos.

Até o momento, o Palmeiras disputou seis jogos como mandante, quatro no Allianz Parque e dois na Arena Barueri. No primeiro local, o Verdão soma duas derrotas (Bahia e Flamengo) e dois empates (Botafogo e Mirassol), conquistando apenas dois de 12 pontos possíveis. Já em Barueri, o time soma duas vitórias em dois clássicos (São Paulo e Corinthians).

"Precisamos voltar a ser a equipe a entrar muito forte em casa, não deixar o adversário respirar. Não estamos conseguindo, não só no aspecto ofensivo e na criatividade, mas sobretudo no quem tem a ver no quesito de entrar pressionando. Vamos analisar nosso jogo, nossos jogadores. Nem tudo está mal. Há coisas boas que vimos, jogadores votando bem e vamos melhorar, tenho certeza", analisou Abel após o empate com o Mirassol.

"Vamos ajudar nossos jogadores, analisar e fazer o que sempre prometi, trabalhar com qualidade e arranjar soluções para que o Palmeiras, pelo menos em casa, que é o que está faltando, seja mais efetivo e levar mais pontos. Tem sido nosso calcanhar de Aquiles a quantidade de pontos que temos perdido em casa. Temos sido uma equipe que tem mais pontos fora, das equipes que lutam pelo título, mas em casa estamos perdendo e isso não pode acontecer. Se acontecer, fica difícil", seguiu o treinador.

Olhando apenas a classificação como mandante, o Palmeiras é o 18° colocado. Ou seja, o desempenho coo visitante é o que tem salvado a equipe nesta edição até o momento. Jogando fora de casa, os comandados de Abel Ferreira são donos da melhor campanha, com cinco vitórias e uma derrota (15 pontos).

Ou seja, mais da metade dos pontos conquistados pelo Palmeiras no Brasileirão são de jogos fora de casa. O Verdão é o quinto colocado, com 23 pontos, um de distância do G4 e quatro do líder.

Mas, tentando mudar esse cenário, o Palmeiras volta ao Allianz Parque no domingo, contra o Atlético-MG, buscando sua primeira vitória no local pelo campeonato de pontos corridos. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada.