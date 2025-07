Brasileiros voltam do Mundial de Clubes com tropeços diante de adversários do Brasileirão

Os quatro clubes brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes não conseguiram embalar na volta ao Campeonato Brasileiro. Mesmo após campanhas marcantes no torneio disputado nos Estados Unidos, todos acumularam tropeços diante de adversários nacionais.

Na volta ao Brasileirão, Botafogo e Flamengo começaram bem. O time alvinegro venceu o Vasco por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada, enquanto a equipe comandada por Filipe Luís superou o São Paulo por 2 a 0, no Maracanã.

Mas a sequência não se manteve: na rodada seguinte, o Botafogo não conseguiu marcar e ficou no empate sem gols com o Vitória, no Engenhão. Já o Flamengo foi derrotado por 1 a 0 para o Santos, com gol de Neymar.

Palmeiras e Fluminense também não tiveram vida fácil. O clube paulista empatou em 1 a 1 com o Mirassol em seu primeiro jogo após a campanha no Mundial, chegando ao terceiro compromisso consecutivo no Brasileirão sem vencer - antes, havia perdido para Cruzeiro e Flamengo.

O Fluminense, por sua vez, foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Maracanã, em duelo que marcou a despedida de Jhon Arias, destaque do time no torneio internacional. O resultado fez os mineiros assumirem a liderança isolada.

Na tabela de classificação, o Flamengo ocupa a vice-liderança, com 27 pontos. O Palmeiras aparece na quinta posição, com 23 pontos, seguido pelo Botafogo, com 22, enquanto o Fluminense figura na sétima colocação, com 20 pontos.

No Mundial de Clubes, o Fluminense foi o brasileiro que chegou mais longe, avançando até a semifinal, antes de ser eliminado pelo Chelsea. O Palmeiras se despediu nas quartas de final, também diante do clube inglês. O Botafogo caiu nas oitavas após enfrentar o próprio Palmeiras, enquanto o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique por 4 a 2, também nas oitavas.

Agora, as equipes voltam suas atenções para a próxima rodada do Brasileirão. No domingo, o Palmeiras encara o Atlético-MG, o Flamengo faz clássico com o Fluminense e o Botafogo enfrenta o Sport.