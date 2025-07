Brasil terá seleção na Copa do Mundo de Futebol de Cegas pela 1ª vez

Do UOL, em São Paulo

O Brasil formou uma seleção para disputar, pela primeira vez, a Copa do Mundo feminina de Futebol de Cegas. O anúncio foi feito ontem pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais).

O evento ocorrerá em Kochi, na Índia, a partir de outubro — as inscrições ainda estão abertas e não há, até o momento, número definido de participantes para a 2ª edição do torneio.

O Brasil ficou fora da 1ª edição, disputada em 2023 em Birmingham, na Inglaterra. Na ocasião, a seleção da Argentina faturou o título do torneio.

Nos últimos meses, a CBDV se engajou no desenvolvimento da modalidade. A confederação criou, por exemplo, programas de captação e campings de treinamento para as selecionáveis.

O técnico do Brasil será David Xavier. Ele vai fechar o grupo com dez convocadas para representarem o país na Índia. A base do time tem mulheres entre 17 e 39 anos.