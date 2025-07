Brasil brilha na etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

O Brasil teve grandes resultados no primeiro dia de disputas da etapa de Milão da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, na Itália. Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio levaram o Brasil a obter, na série de cinco fitas, 25.950 pontos, melhor nota do dia.

A Polônia ficou na segunda colocação (24.400), e o Uzbequistão (24.100) alcançou a terceira melhor nota. Países que costumam concorrer com o Brasil pelas primeiras colocações, como Itália, Israel e China não apresentaram performances destacadas - nenhum foi além dos 23 pontos.

Neste sábado, haverá a disputa da série mista. A soma das pontuações das duas séries apontará quais países irão ao pódio no Conjunto Geral.

Camila Ferezin, treinadora da Seleção Brasileira de Conjunto, viu evolução no grupo.

"A gente está em primeiro lugar porque não houve grandes erros. Fita é um aparelho bem imprevisível. A gente sempre fala que é o conjunto de cinco fitas que vai definir a competição. É um aparelho bem difícil da nossa modalidade. Elas conseguiram fazer melhor do que vinham apresentando anteriormente. E a gente falou bastante pra elas que no Mundial vai ter muita adrenalina. Essa série tem que sair bem na quadra, como elas fizeram aqui em Milão. Depois, o resultado é consequência", disse.

Duda Arakaki, capitã do conjunto, manifestou grande contentamento.

"A gente está muito feliz, muito satisfeita com o que conseguiu realizar em quadra. A satisfação é ainda maior porque a gente viu que conquistou uma boa nota. O Brasil acabou a competição neste primeiro dia em primeiro lugar e ainda não foi a melhor série que a gente poderia fazer. Então a gente está muito empolgada para o Campeonato Mundial. Há muito trabalho pela frente, mas estamos no caminho certo", afirmou.

No primeiro dia de disputas individuais, Bárbara Domingos registrou belos resultados. A ginasta curitibana se classificou para a final do arco em segundo lugar (28.300). Na bola, outra bela prova: sexta colocação (27.450). No individual geral, a finalista olímpica ocupa o quarto lugar (55.750). Ainda Restam duas séries a ser feitas. As três primeiras colocações são ocupadas pela italiana Sofia Raffaeli (59.250), pela alemã Daria Vorfolomeev (57.600) e pela búlgara Stiliana Nikolova (57.450).

A atleta fortaleceu sua confiança pensando no Mundial do Rio.

"Ainda tem muitas coisinhas que temos que ajustar. Porém, poder finalizar o primeiro dia na quarta posição geral é algo que demonstra que estamos evoluindo. Estaremos prontas no Rio. Há dois anos não competia aqui em Milão. Poder voltar pra cá e competir assim está sendo bem gratificante", analisou.

Maria Eduarda Alexandre, por sua vez, ficou em 20º lugar na bola (25.900). Já no arco, a brasileira registrou a 35ª posição (26.050). Ao final do primeiro dia, se encontra em 25º lugar no individual geral (51.950 pontos)