Braga deve anunciar o volante Gabriel Moscardo, ex-Corinthians

O Braga deve oficializar a contratação do volante Gabriel Moscardo, revelado nas categorias de base do Corinthians e vendido ao Paris Saint Germain em 2023. Segundo informações do jornal A Bola, o jovem de 19 anos já está em Portugal para assinar com o clube o empréstimo por uma temporada.

Moscardo custou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões) aos cofres dos franceses. Com contrato até 2028, mas sem espaço, o volante esteve emprestado ao Reims, da França, e entrou em campo apenas dez vezes nesta temporada, com um gol marcado.

De volta ao PSG, Moscardo integrou o elenco na campanha do vice-campeonato do Mundial de Clubes, mas não chegou a atuar na competição.

Cria do Corinthians

Moscardo subiu para o time principal do Corinthians em 2024. Desde então, participou de 25 jogos, 21 como titular, com um gol e uma assistência. Ele iniciou a temporada atuando pelo sub-20, mas foi promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.