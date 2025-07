Bayern próximo de acerto com o atacante Luis Díaz, do Liverpool

O Bayern de Munique está próximo de acertar a contratação do atacante Luis Díaz, que pertence ao Liverpool. Segundo o jornal alemão Bild, o clube alemão estaria disposto a pagar 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 516 milhões) para ter o colombiano.

Além do valor da transferência, o clube e o jogador teriam chegado a um acordo sobre o salário, que seria de 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 90,4 milhões) por temporada. A duração do contrato seria de quatro anos.

O Barcelona também disputa pelo jogador, já que Nico Williams, foco dos espanhóis para reforçar o elenco, renovou seu contrato com o Athletic Bilbao por mais dez anos. Porém, estaria atrás do Bayern na negociação com o atacante colombiano, já enfrenta incertezas quanto à sua situação financeira.

No Liverpool

Luis Díaz chegou ao Liverpool em 2022 e, desde então, tem 41 gols e 23 assistências em 148 partidas disputadas. No futebol inglês, conquistou um Campeonato Inglês recentemente, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga e uma Supercopa da Inglaterra.